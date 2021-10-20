Ибрагимович - о матче с «Порту»: «Худшая игра «Милана» в этом сезоне Лиги чемпионов»

40-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о поражении своей команды от «Порту» во встрече третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. «Россонери» уступили на выезде со счетом 0:1.

«Худшая игра «Милана» в текущем розыгрыше турнира. Нам нужно учиться на таких поражениях, чтобы становиться сильнее. Мы обязаны продолжать верить в себя, ведь впереди еще много матчей», - приводит слова шведского бомбардира пресс-служба УЕФА.

По итогам трех туров миланский коллектив не имеет в своем активе набранных баллов. Итальянская команда замыкает таблицу квартета B.