Пиоли: «Встреча с «Порту» будет определяющей»

После двух поражений в стартовых турах группового этапа Лиги чемпионов, «Милану» предстоит выезд в гости к «Порту». Главный тренер итальянской команды Стефано Пиоли считает, что это противостояние расставит все по своих местах.

«Игра с «Порту» будет определяющей. Но, такой накал страстей свойствен для матчей подобного уровня. Это солидный соперник с хорошим подбором футболистов. Предыдущие поединки были проиграны из-за нашей расхлябанности, надо это исправлять», - приводит слова наставника Football Italia.

Отметим, что и сам «Порту» находится не в лучшем положении, набрав всего лишь один пункт в дуэлях с «Ливерпулем» и мадридским «Атлетико».