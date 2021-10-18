Наставник «Порту» Консейсау: «Против «Милана» важно быть смелыми»

Завтра, 19 октября, состоится одно из самых главных противостояний сезона для «Порту» и «Милана». Обе команды неудачно начали групповой этап Лиги чемпионов, поэтому не имеют права на оплошность в очной встрече.

Важность предстоящего поединка отметил и главный тренер португальского коллектива, Сержиу Консейсау.

«Нам предстоит сразиться с одним из лучших клубов мира. Главное – придерживаться своего стиля игры, а не плясать под чужую дудку. Против «Милана» важно быть смелыми. На этом уровне никто не прощает ошибки. Выиграет тот, что лучше сыграет в обороне, кто будет более сфокусирован», - прокомментировал Консейсау возможный расклад событий матча на пресс-конференции.