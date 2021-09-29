Симеоне: «В равных составах «Милан» был лучше «Атлетико»

Наставник «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне дал интервью после встречи с «Миланом» (2:1) во втором туре группового раунда Лиги чемпионов. «Матрасники» вырвали волевую победу в компенсированное время благодаря точному удару Луиса Суареса с точки. В середине первого тайма итальянцы остались вдесятером после удаления Кесси.

«В равных составах соперник был лучше нас. «Россонери» показывали быстрый футбол и отлично смотрелись в начале. Мы же часто теряли мяч, сложилось впечатление, что команде не хватало характера переломить ход встречи. Потом «Атлетико» получил свой шанс и ухватился за него обеими руками», - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

После двух туров «Атлетико» набрал четыре очка, а «Милан» пока не имеет баллов в своей копилке.