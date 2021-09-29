Пиоли: «Любой спорный момент трактовался в пользу «Атлетико»

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли остался недоволен работой судей во вчерашнем поединке с мадридским «Атлетико» (1:2) в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. «Россонери» быстро повели в счете, но затем остались в меньшинстве из-за удаления Кесси. В итоге испанцы дожали хозяев, забив с пенальти в компенсированное время.

«Судья провел не самый удачный матч. И здесь дело даже не в 11-метровом или удалении, просто любой спорный момент трактовался в пользу соперников. Играть в меньшинстве очень непросто, у нас получилось долго продержаться. Мы были близки к положительному результату. Жаль, что так все закончилось», - цитирует тренера Football-Italia.

После двух туров «Милан» не набрал очков, а «Атлетико» имеет на своем счету четыре балла.