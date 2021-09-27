Коке: «Мы не беспокоимся насчёт Гризманна»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке встретился с прессой в преддверии матча с «Миланом» во втором туре Лиги чемпионов.

Один из журналистов поинтересовался у хавбека «матрасников» мнением о состоянии Антуана Гризманна. 30-летний француз после своего камбэк в Мадрид не отличился ни одним результативным действием в пяти матчах.

«Мы не беспокоимся насчёт Гризманна. Каждый футболист нашей команды должен позаботиться о том, чтобы восстановить свой высокий уровень. Антуан не выходит на поле в одиночестве. Команда уверена в нём, голы придут к нему», - цитирует Коке Marca.