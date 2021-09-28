«Милан» впервые за 7 лет сыграет в Лиге чемпионов на «Джузеппе Меацца»

Уже совсем скоро начнется поединок между «Миланом» и «Атлетико» в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

В связи с этим, статистический портал Opta поделился занимательными данными о предстоящей встрече. Оказывается, «Милан» впервые за семь лет сыграет на своем домашнем стадионе «Джузеппе Меацца» в самом престижном турнире Старого Света.

В последний раз это случалось еще в 2014 году, а именно 14 февраля (с того момента прошло 2778 дней). Примечательно, что тогда соперником итальянцев тоже был мадридский «Атлетико».

Добавим, что свою дебютную игру после возвращения в Лигу чемпионов «Милан» проиграл, уступив на выезде «Ливерпулю».