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Лига чемпионов

​Симеоне: «Игра с «Миланом» в Лиге чемпионов – фантастика»

27 Сентября 2021 • 16:49 Комментировать
Милан
...
Атлетико М
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28.09 22:00

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался перед матчем против «Милана» в Лиге чемпионов.

«Играть с такой командой, как «Милан», в Лиге чемпионов – это фантастика. Это топовая команда, которая выросла в последние годы. Мне нравится их стадион.

Мы знаем, что нас ждёт встреча с сильным соперником. У них хорошие футболисты и динамичная игра. Мы постараемся сыграть так, чтобы доставить «Милану» проблемы.

Настроение позитивное.  У нас есть характер, мы хорошо играем, но нам нужно научиться выходить из разных ситуаций. Надеюсь, что завтра мы сыграем хорошо», - высказался Симеоне на пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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