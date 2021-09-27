​Симеоне: «Игра с «Миланом» в Лиге чемпионов – фантастика»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался перед матчем против «Милана» в Лиге чемпионов.

«Играть с такой командой, как «Милан», в Лиге чемпионов – это фантастика. Это топовая команда, которая выросла в последние годы. Мне нравится их стадион.

Мы знаем, что нас ждёт встреча с сильным соперником. У них хорошие футболисты и динамичная игра. Мы постараемся сыграть так, чтобы доставить «Милану» проблемы.

Настроение позитивное. У нас есть характер, мы хорошо играем, но нам нужно научиться выходить из разных ситуаций. Надеюсь, что завтра мы сыграем хорошо», - высказался Симеоне на пресс-конференции.