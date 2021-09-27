Ибрагимович не поможет «Милану» в матче с «Атлетико»

Шведский форвард Златан Ибрагимович пропустит поединок «Милана» против мадридского «Атлетико» в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, утверждают журналисты Gazzetta dello Sport.

Источник отмечает, что 39-летний скандинав по-прежнему восстанавливается после травмы. Златан пока занимается по индивидуальной программе. Ожидается, что нападающий вернется на поле после паузы на матчи национальных сборных.

Встреча между «россонери» и «матрасниками» пройдет во вторник, 28 сентября, в Милане на стадионе «Сан Сиро». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.