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Ибрагимович не поможет «Милану» в матче с «Атлетико»

27 Сентября 2021 • 11:36 Комментировать
Милан
...
Атлетико М
2.95 3.25 2.50
28.09 22:00

Шведский форвард Златан Ибрагимович пропустит поединок «Милана» против мадридского «Атлетико» в рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, утверждают журналисты Gazzetta dello Sport.

Источник отмечает, что 39-летний скандинав по-прежнему восстанавливается после травмы. Златан пока занимается по индивидуальной программе. Ожидается, что нападающий вернется на поле после паузы на матчи национальных сборных.

Встреча между «россонери» и «матрасниками» пройдет во вторник, 28 сентября, в Милане на стадионе «Сан Сиро». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Атлетико Мадрид Златан Ибрагимович
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