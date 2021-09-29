Суарес впервые за 6 лет сумел отметиться голом в выездном матче Лиги чемпионов

Противостояние «Милана» и «Атлетико» закончилось настоящим триллером – испанцы вырвали победу на седьмой компенсированной минуте благодаря назначенному пенальти.

Примечательно, что приговор арбитра пошел выполнять Лиус Суарес, который до этого момента шесть лет не мог забить в выездном поединке Лиги чемпионов. В последний раз нападающему это удавалось аж в далеком 2015 году, когда он отличился в ворота итальянской «Ромы».

Более того, гол Суареса помог «матрасникам» добыть первую победу в новом розыгрыше самого престижного турнира Старого Света. Стоит отметить, что свой дебютный мяч после возвращения забил и Антуан Гризманн.