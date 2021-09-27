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Лига чемпионов

​Пиоли: «Атлетико» готов использовать каждую нашу ошибку»

27 Сентября 2021 • 14:36 Комментировать
Милан
...
Атлетико М
2.95 3.15 2.55
28.09 22:00

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли высказался по поводу вторничного матча против «Атлетико» в во втором туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Атлетико» очень хорошо подготовлен. У них отличный тренер и отличные футболисты, которые готовы максимально использовать каждую ошибку соперника. Нам нужно сыграть отлично на техническом уровне и сохранять концентрацию все 90 минут.

Детали важны. «Ливерпуль» в первом туре (поражение 2:3 – прим.) наказывал нас за каждую маленькую ошибку. Нам нужно повышать наш уровень со всех точек зрения. Это важная игра, но не решающая», - сказал Пиоли по ходу пресс-конференции.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Атлетико Мадрид Стефано Пиоли
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