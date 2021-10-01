«Милан» подаст жалобу на арбитра матча с «Атлетико»

Стало известно, что «Милан» отправит официальную жалобу в УЕФА на работу судьи Джюнейта Чакыра, который работал на матче итальянской команды в Лиге чемпионов против мадридского «Атлетико».

Стоит напомнить, что «Милан» остался недоволен решениями турецкого арбитра. Наставник Стефано Пиоли упрекнул Чакыра в предвзятости, ссылаясь на решения в эпизодах с красной карточкой для Френка Кесси и назначенном пенальти в компенсированное время.

Местное издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что если запрос будет одобрен, то рефери могут отстранить от судейства в еврокубках на определенное количество поединков.