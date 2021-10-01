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Лига чемпионов

«Милан» подаст жалобу на арбитра матча с «Атлетико»

01 Октября 2021 • 15:00 Комментировать
Милан
1:2
Атлетико М
окончен

Стало известно, что «Милан» отправит официальную жалобу в УЕФА на работу судьи Джюнейта Чакыра, который работал на матче итальянской команды в Лиге чемпионов против мадридского «Атлетико».

Стоит напомнить, что «Милан» остался недоволен решениями турецкого арбитра. Наставник Стефано Пиоли упрекнул Чакыра в предвзятости, ссылаясь на решения в эпизодах с красной карточкой для Френка Кесси и назначенном пенальти в компенсированное время.

Местное издание La Gazzetta dello Sport сообщает, что если запрос будет одобрен, то рефери могут отстранить от судейства в еврокубках на определенное количество поединков.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Джюнейт Чакыр
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