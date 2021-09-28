«Ливерпуль» забил 5 мячей «Порту», «Милан» вдесятером провалил концовку игры с «Атлетико»

В группе В Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде поиздевался над обороной «Порту», забив в ворота «драконов» пять мячей - 5:1. Мохамед Салах и Роберто Фирмино оформили по дублю, а также забил Садио Мане. Гол престижа на счету Мехди Тареми.
В параллельной игре «Милан» забил «Атлетико» в середине первого тайма (Рафаэл Леау), но вскоре остался вдесятером после удаления Франка Кесси. Мадридцы спаслись на 84-й минуте, Антуан Гризманн сделал счет 1:1. В компенсированное время испанцы получили пенальти, и Луис Суарес не дрогнул - 2:1.
Протокол игры
|18' Салах Мохамед (0:1)
|45' Мане Садио (0:2)
|60' Салах Мохамед (0:3)
|(1:3) Тареми Мехди 75'
|77' Фирмино Роберто (1:4)
|83' Фирмино Роберто (1:5)
Кошта Диогу • Корона Хесус • Кардозу Фабиу • Маркано Иван • Занузи Зайду 56' ( Венделл Боргес ( 56') • Урибе Матеус 56' ( Витинью II ( 56') • Оливейра Сержиу 67' ( Pepe3 ( 67') • Отавио Эдмилсон 14' ( Виейра Фабиу ( 14') • Мартинес Антонио III 46' ( Груйич Марко ( 46') • Диас Луис • Тареми Мехди
Запасные: Манафа Вилсон • Кошта Бруну • Марчесин Агустин • Мариу Жоау III • Фернандес Франсиско • Нану Гомеш • Эванилсон
Алиссон Бекер • Милнер Джеймс 66' ( Минамино Такуми ( 66') • Матип Жоэль • Ван Дейк Виргил • Робертсон Эндрю • Джонс Кёртис • Фабиньо Энрике • Хендерсон Джордан 73' ( Окслейд-Чемберлен Алекс ( 73') • Салах Мохамед 66' ( Фирмино Роберто ( 66') • Жота Диогу 88' ( Ориги Дивок ( 88') • Мане Садио 66' ( Гомес Джо ( 66')
Запасные: Филлипс Натаниэль • Кейта Наби • Келлехер Каомхин • Уильямс Неко • Цимикас Костас • Адриан Сан-Мигель • Конате Ибраима
28 сентября. Стадион "Драгау" (Порту).
Протокол игры
|Милан
|1:2
|Атлетико М
|(1:0) Леау Рафаэл 20'
|84' Гризманн Антуан (1:1)
|90' Суарес Луис (1:2)
Меньян Майк • Калабрия Давиде • Томори Фикайо • Романьоли Алессио • Тео Эрнандес • 69'Беннасер Исмаэль 81' ( Флоренци Алессандро ( 81') • Кесси Франк 15' • 29'Салемакерс Алексис 79' 82' ( Калюлю Пьер ( 82') • Диас Браим 57' ( Жиру Оливье ( 57') • Леау Рафаэл 57' ( Балло-Туре Фоде ( 57') • Ребич Анте 29' 34' ( Тонали Сандро ( 34')
Запасные: Габбия Маттео • Юнгдал Андреас • Мальдини Даниэль • Татарушану Чиприан
Облак Ян • Триппьер Киран 40' ( Фелиш Жоау ( 40') • Фелипе Аугусто IV • Хименес Хосе • Эрмосо Марио 46' ( Де Пауль Родриго ( 46') • Льоренте Маркос • Кондогбия Жоффрей 60' 64' ( Лемар Тома ( 64') • Коке Хорхе 61' ( Гризманн Антуан ( 61') • Карраско Янник 46' ( Лоди Ренан ( 46') • Корреа Анхель • Суарес Луис
Запасные: Кунья Матеус • Врсалько Шиме • Лекомт Бенжамен • Эррера Эктор • Sergio Camus
28 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).