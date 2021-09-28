Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 241 Комментарии
Лига чемпионов

«Ливерпуль» забил 5 мячей «Порту», «Милан» вдесятером провалил концовку игры с «Атлетико»

28 Сентября 2021 • 23:59 Комментировать (3)
Милан
1:2
Атлетико М
окончен

В группе В Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде поиздевался над обороной «Порту», забив в ворота «драконов» пять мячей - 5:1. Мохамед Салах и Роберто Фирмино оформили по дублю, а также забил Садио Мане. Гол престижа на счету Мехди Тареми.

В параллельной игре «Милан» забил «Атлетико» в середине первого тайма (Рафаэл Леау), но вскоре остался вдесятером после удаления Франка Кесси. Мадридцы спаслись на 84-й минуте, Антуан Гризманн сделал счет 1:1. В компенсированное время испанцы получили пенальти, и Луис Суарес не дрогнул - 2:1.

Протокол игры  
Порту 1:5 Ливерпуль
    18' Салах Мохамед (0:1)
    45' Мане Садио (0:2)
    60' Салах Мохамед (0:3)
(1:3) Тареми Мехди 75'    
    77' Фирмино Роберто (1:4)
    83' Фирмино Роберто (1:5)
Кошта Диогу Корона Хесус Кардозу Фабиу Маркано Иван Занузи Зайду   56' (Венделл Боргес (   56') Урибе Матеус   56' (Витинью II (   56') Оливейра Сержиу   67' (Pepe3 (   67') Отавио Эдмилсон   14' (Виейра Фабиу (   14') Мартинес Антонио III   46' (Груйич Марко (   46') Диас Луис Тареми Мехди
Запасные: Манафа Вилсон Кошта Бруну Марчесин Агустин Мариу Жоау III Фернандес Франсиско Нану Гомеш Эванилсон
Алиссон Бекер Милнер Джеймс   66' (Минамино Такуми (   66') Матип Жоэль Ван Дейк Виргил Робертсон Эндрю Джонс Кёртис Фабиньо Энрике Хендерсон Джордан   73' (Окслейд-Чемберлен Алекс (   73') Салах Мохамед   66' (Фирмино Роберто (   66') Жота Диогу   88' (Ориги Дивок (   88') Мане Садио   66' (Гомес Джо (   66')
Запасные: Филлипс Натаниэль Кейта Наби Келлехер Каомхин Уильямс Неко Цимикас Костас Адриан Сан-Мигель Конате Ибраима
28 сентября. Стадион "Драгау" (Порту).

Протокол игры  
Милан 1:2 Атлетико М
(1:0) Леау Рафаэл 20'    
    84' Гризманн Антуан (1:1)
    90' Суарес Луис (1:2)
Меньян Майк Калабрия Давиде Томори Фикайо Романьоли Алессио Тео Эрнандес   69' Беннасер Исмаэль   81' (Флоренци Алессандро (   81') Кесси Франк   15'   29' Салемакерс Алексис   79'   82' (Калюлю Пьер (   82') Диас Браим   57' (Жиру Оливье (   57') Леау Рафаэл   57' (Балло-Туре Фоде (   57') Ребич Анте   29'   34' (Тонали Сандро (   34')
Запасные: Габбия Маттео Юнгдал Андреас Мальдини Даниэль Татарушану Чиприан
Облак Ян Триппьер Киран   40' (Фелиш Жоау (   40') Фелипе Аугусто IV Хименес Хосе Эрмосо Марио   46' (Де Пауль Родриго (   46') Льоренте Маркос Кондогбия Жоффрей   60'   64' (Лемар Тома (   64') Коке Хорхе   61' (Гризманн Антуан (   61') Карраско Янник   46' (Лоди Ренан (   46') Корреа Анхель Суарес Луис
Запасные: Кунья Матеус Врсалько Шиме Лекомт Бенжамен Эррера Эктор Sergio Camus
28 сентября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Ливерпуль Атлетико Мадрид Порту
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (3)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Promt Roman
29 Сентября 2021 в 01:19
Людоеда на лавку до конца сезона.
CELTIC FROST
29 Сентября 2021 в 00:29
Тяжко приходится Милану. Группа смерти...
ARTUR
29 Сентября 2021 в 00:11
Поздравляю болельщиков ливерпуля , просто раздавили Порто .
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Шахтёр Донецк 0:0 Интер Милан
окончен Аякс 2:0 Бешикташ
окончен Милан 1:2 Атлетико М
окончен РБ Лейпциг 1:2 Брюгге
окончен ПСЖ 2:0 Манчестер Сити
окончен Порту 1:5 Ливерпуль
окончен Реал Мадрид 1:2 Шериф
окончен Боруссия Д 1:0 Спортинг Л
29.09  19:45 Зенит ... Мальмё 1.77 3.75 4.8
29.09  19:45 Аталанта ... Янг Бойз 1.47 4.9 6.4
29.09  22:00 Вольфсбург ... Севилья 2.85 3.55 2.45
29.09  22:00 Бавария ... Динамо Киев 1.07 13 30
29.09  22:00 Ред Булл Зальцбург ... Лилль 2.24 3.85 3
29.09  22:00 Манчестер Юнайтед ... Вильярреал 1.45 4.9 6.8
29.09  22:00 Ювентус ... Челси 2.5 3.35 2.9
29.09  22:00 Бенфика ... Барселона 4.3 3.8 1.84
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Сентября
02:08 · Лига чемпионов
Бенфика - Барселона: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02:02 · Лига чемпионов
Бавария - Динамо Киев: где смотреть прямую трансляцию онлайн
00:58 · Лига чемпионов
Клопп: «Ливерпуль» провёл супер-матч»
00:54 · Лига чемпионов
Анчелотти: «Сложно объяснить этот матч»
00:51 · Лига чемпионов
Сенсационная победа «Шерифа» над «Реалом» видео
00:50 · Лига чемпионов
Гвардиола – о поражении от «ПСЖ»: «Сейчас выпьем по бокалу вина и начнём подготовку к следующей игре» 2
00:48 · Лига чемпионов
Сухая победа «ПСЖ» над «Манчестер Сити» - видео видео
00:42 · Лига чемпионов
Месси: «Уже понемногу адаптируюсь в «ПСЖ» 1
00:40 · Лига чемпионов
«Шериф» за два тура Лиги чемпионов одержал больше побед, чем российские команды за 2 сезона
00:36 · Лига чемпионов
Доннарумма – о дебюте в Лиге чемпионов: «Исполнилась моя мечта»
00:25 · Лига чемпионов
Педриньо: «Будем идти вперёд и усердно работать»
00:22 · Лига чемпионов
Суарес впервые за 6 лет сумел отметиться голом в выездном матче Лиги чемпионов
00:17 · Лига чемпионов
Пятов подвёл итоги матча с «Интером»
00:06 · Лига чемпионов
Бензема стал первым игроком в истории, забившим в 17-м сезоне Лиги чемпионов подряд
00:05 · Лига чемпионов
Генич: «Зенит» обязан выигрывать у «Мальмё»
Все новости
Рекомендуем