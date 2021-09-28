«Ливерпуль» забил 5 мячей «Порту», «Милан» вдесятером провалил концовку игры с «Атлетико»

В группе В Лиги чемпионов «Ливерпуль» на выезде поиздевался над обороной «Порту», забив в ворота «драконов» пять мячей - 5:1. Мохамед Салах и Роберто Фирмино оформили по дублю, а также забил Садио Мане. Гол престижа на счету Мехди Тареми.

В параллельной игре «Милан» забил «Атлетико» в середине первого тайма (Рафаэл Леау), но вскоре остался вдесятером после удаления Франка Кесси. Мадридцы спаслись на 84-й минуте, Антуан Гризманн сделал счет 1:1. В компенсированное время испанцы получили пенальти, и Луис Суарес не дрогнул - 2:1.