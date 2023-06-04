Клуб Головина увольняет тренера

В последнем туре чемпионата Франции «Монако» на своём поле неожиданно проиграл немотивированной «Тулузе» со счётом 1:2. Как следствие, монегаскам не удалось пробиться в еврокубки – они заняли шестое место в Лиге 1.

Как сообщает SportsZone, Филипп Клеман покинет должность главного тренера «Монако». Об уходе 49-летнего бельгийца клуб объявит очень скоро.

Отмечается, что главным кандидатом на должность тренера «Монако» является Джесси Марш. Австриец не имеет работы после февральского ухода из английского «Лидса».

За «Монако», как известно, выступает Александр Головин. Россиянин провёл в клубе уже пять сезонов.