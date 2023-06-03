«Монако» без Головина проиграл «Тулузе» и остался без еврокубков на следующий сезон

«Монако» и «Тулуза» сыграли в рамках чемпионата Франции по футболу. Матч 38-го тура Лиги 1 состоялся 3 июня на стадионе «Луи II».

Перед последним туром «Монако» загнал себя в плачевную ситуацию. Монегаскам нужна была не только победа над «Тулузой», но и осечки «Ренна» с «Лиллем». Тогда можно было побороться и за Лигу Европы, и за Лигу конференций. Так что, команда Александра Головина вынуждена была поглядывать за параллельными матчами. А сам Александр Головин из-за травмы не попал даже в заявку на игру.

В отсутствие россиянина за атакующие действия «Монако» отвечали Бен Сехир, Минамино и капитан Виссам Бен-Йеддер. И уже на первой минуте мог он открывать счёт, вывалившись на рандеву с голкипером. Но и ворота перебросил Бен-Йеддер, и в офсайде находился в момент передачи из глубины. «Тулуза», кстати, совсем не тушевалась. Гости выдержали небольшой стартовый натиск «Монако», а затем играли по своему сценарию.

И если Шаиби откровенно простил, из центра штрафной площади пробив так ужасно, что мяч полетел параллельно воротам, то в концовке тайма только Нюбель спас «Монако» от серьёзных проблем. Даже два раза за один эпизод. Сьерро подал от угла поля, Онайву пробил по воротам – голкипер отразил перед собой. Последовало добивание Женро, и тут уже Нюбель (на пару с распластавшимся Марипаном) спас по-настоящему.

Во втором тайме «Тулуза» продолжила играть активно и всё-таки своего добилась. Угловой ничего не принёс хозяевам, зато гости раскрутили контратаку, завершившуюся целой серией ударов. Ратао пробил в защитника, после удара Шаиби спас Нюбель, но на добивании свежий Абухляль всё-таки занёс мяч в сетку – 0:1. Десять минут провёл форвард на поле до результативного удара. А следом ещё и на дубль заходил: ударом в касание завершал Абухляль прострел с правого фланга, но взял чуть левее створа.

И всё было хорошо у «Тулузы», но в концовке команда почему-то бросила играть. Или «Монако» раздухарился. Для начала хозяева отыгрались: Эдан набросил на левый угол штрафной площади, Эмболо продлил полёта мяча вдоль ворот, а Бен-Йеддер без помех замкнул дальнюю штангу – 1:1. А следом зазвенел и каркас ворот. Это Манес Аклиуш сместился с фланга, качнул соперника и лихо пробил в дальний угол, проверив штангу на прочность.

В итоге, даже ничьей с «Тулузой» не случилось, компенсированное время уже гости провели лучше. На четвёртой добавленной минуте Рис Хили, тоже вышедший на замену, идеальным ударом под штангу завершил контрвыпад - 1:2. «Монако» проиграл, остался на шестом месте и в следующем сезоне в еврокубках не сыграет.