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Чемпионат Франции. Лига 1

Головин не поможет «Монако» в последнем матче сезона

02 Июня 2023 • 21:11 Комментировать
Монако
...
Тулуза
1 1.47 X 5.10 2 6.00
Через 23 ч. 10 мин.

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч заключительного тура чемпионата Франции. Ранее сообщалось, что российский хавбек получил травму на тренировке.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь голов и стал автором восьми результативных передач.

На данный момент «Монако» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 65 очков.

В 38-м туре Лиги 1 «Монако» примет на своем поле «Тулузу». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что при определенных раскладах «монегаски» могут подняться на четвертую позицию.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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