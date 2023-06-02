Головин не поможет «Монако» в последнем матче сезона

Полузащитник «Монако» Александр Головин пропустит матч заключительного тура чемпионата Франции. Ранее сообщалось, что российский хавбек получил травму на тренировке.

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в 45 матчах с учетом всех турниров, в которых забил восемь голов и стал автором восьми результативных передач.

На данный момент «Монако» занимает шестое место в турнирной таблице Лиги 1, набрав 65 очков.

В 38-м туре Лиги 1 «Монако» примет на своем поле «Тулузу». Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Добавим, что при определенных раскладах «монегаски» могут подняться на четвертую позицию.