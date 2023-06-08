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Чемпионат Франции. Лига 1

Черчесов: «Пожелаем Головину удачи»

08 Июня 2023 • 13:37 Комментировать
Монако
1:2
Тулуза
окончен

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о карьерных перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Он работает в клубе. Бывает, что клуб не попадает в еврокубки. Но такие решения — не сиюминутные. «Монако» — это большой клуб. В этом году не сложилось, бывает. Пожелаем Головину удачи», — заявил экс-наставник российской национальной команды в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года, забив восемь голов при восьми ассистах в 45 матчах прошедшего сезона. По итогам недавнего розыгрыша Лиги 1 «монегаски» заняли шестое место, не попав в Лигу чемпионов и Лигу Европы.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Станислав Черчесов Александр Головин
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