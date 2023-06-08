Черчесов: «Пожелаем Головину удачи»

Наставник «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о карьерных перспективах полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Он работает в клубе. Бывает, что клуб не попадает в еврокубки. Но такие решения — не сиюминутные. «Монако» — это большой клуб. В этом году не сложилось, бывает. Пожелаем Головину удачи», — заявил экс-наставник российской национальной команды в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что Александр Головин выступает за «Монако» с 2018 года, забив восемь голов при восьми ассистах в 45 матчах прошедшего сезона. По итогам недавнего розыгрыша Лиги 1 «монегаски» заняли шестое место, не попав в Лигу чемпионов и Лигу Европы.

