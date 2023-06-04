Пономарёв: «Если у Головина есть предложение, то ему надо бежать из «Монако»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о будущем российского полузащитника Александра Головина в «Монако».

Напомним, что по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата Франции монегаски заняли лишь шестое место в турнирной таблице, не сумев пробиться в еврокубки на следующий сезон.

По мнению Пономарёва, если у Головина есть предложения от других клубов, то ему стоит рассмотреть уход из «Монако». При этом ветеран отметил, что 27-летнему футболисту будет непросто выдерживать нагрузки, которые на себе испытывают футболисты, выступающие в ведущих европейских лигах и клубах.

«Если у Головина есть предложение, то, конечно, ему надо бежать из «Монако». Но если его устраивает зарплата, то нет смысла куда-то уходить. Франция — прекрасная страна, хорошая зарплата. Переходить в другую команду — это значит там надо впахивать», — приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

В текущем сезоне Головин провёл за «Монако» 45 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 25 миллионов евро.