«Тулуза» впервые за сорок лет назначила иностранного тренера

Французская «Тулуза», которая оставила без еврокубков «Монако» Александра Головина, назначила нового тренера. Им стал специалист из Испании - Карлес Мартинес Новелл. Как оказалось, он стал первым иностранным тренером «Тулузы» за практически сорок лет.

Предыдущим иностранцем, работавшим с французским клубом, был Даниэль Жандюпо из Швейцарии. Он тренировал «Тулузу» с 1983 по 1985 год.

Минувший сезон французского чемпионата Лиги 1 «Тулуза» провела под началом Филиппа Монтанье, заняв в итоге тринадцатое место по итогам сезона. Но, что куда важнее, клуб выиграл Кубок Франции - свой первый трофей за всю историю!