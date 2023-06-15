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Чемпионат Франции. Лига 1

«Тулуза» впервые за сорок лет назначила иностранного тренера

15 Июня 2023 • 03:18 Комментировать
Монако
1:2
Тулуза
окончен

Французская «Тулуза», которая оставила без еврокубков «Монако» Александра Головина, назначила нового тренера. Им стал специалист из Испании - Карлес Мартинес Новелл. Как оказалось, он стал первым иностранным тренером «Тулузы» за практически сорок лет.

Предыдущим иностранцем, работавшим с французским клубом, был Даниэль Жандюпо из Швейцарии. Он тренировал «Тулузу» с 1983 по 1985 год.

Минувший сезон французского чемпионата Лиги 1 «Тулуза» провела под началом Филиппа Монтанье, заняв в итоге тринадцатое место по итогам сезона. Но, что куда важнее, клуб выиграл Кубок Франции - свой первый трофей за всю историю

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Евро-Футбол.Ру,
Тулуза Карлес Мартинес Новелл
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