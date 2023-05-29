Бывший голкипер «Монако» и сборной Хорватии Даниэль Субашич завершил карьеру футболиста в 38 лет. Об этом рапортует официальный сайт футбольного клуба «Хайдук» из города Сплит – за него хорват выступал последние два года.

«Спасибо всем товарищам по команде за последние два трофея, спасибо за всё», - передаёт слова хорвата официальный сайт «Хайдука».

Любопытно, что в профессиональной карьере 38-летнего голкипера нашлось место всего лишь трём футбольным клубам. С 2003 по 2008 годы он выступал за родной «Задар», потом перебрался в сплитский «Хайдук». В 2012 году Субашич перешёл в «Монако», где провёл восемь лет карьеры и стал чемпионом Франции, а после снова вернулся в Сплит.

Также Субашич сыграл немало матчей за сборную Хорватии – с «шашечными» голкипер стал серебряным призёром чемпионата мира в России.

Отметим, что в сезоне-2022/23 Субашич практически не играл за свою команду – на его счету лишь один официальный матч.