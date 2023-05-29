Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Экс-голкипер сборной Хорватии Субашич завершил карьеру официально

29 Мая 2023 • 21:26 Комментировать
Монако
...
Тулуза
03.06 22:00

Бывший голкипер «Монако» и сборной Хорватии Даниэль Субашич завершил карьеру футболиста в 38 лет. Об этом рапортует официальный сайт футбольного клуба «Хайдук» из города Сплит – за него хорват выступал последние два года.

«Спасибо всем товарищам по команде за последние два трофея, спасибо за всё», - передаёт слова хорвата официальный сайт «Хайдука».

Любопытно, что в профессиональной карьере 38-летнего голкипера нашлось место всего лишь трём футбольным клубам. С 2003 по 2008 годы он выступал за родной «Задар», потом перебрался в сплитский «Хайдук». В 2012 году Субашич перешёл в «Монако», где провёл восемь лет карьеры и стал чемпионом Франции, а после снова вернулся в Сплит.

Также Субашич сыграл немало матчей за сборную Хорватии – с «шашечными» голкипер стал серебряным призёром чемпионата мира в России.

Отметим, что в сезоне-2022/23 Субашич практически не играл за свою команду – на его счету лишь один официальный матч.

 

 

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Хайдук Сборная Хорватии Даниэль Субашич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНАКО ТУЛУЗА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Мая
21:55 · Франция. Лига 1
Месси хочет определиться с будущим в ближайшие дни слухи
21:43 · Испания. Ла Лига
Хави: «Месси бы сейчас помог «Барселоне»
21:26 · Франция. Лига 1
Экс-голкипер сборной Хорватии Субашич завершил карьеру официально
19:19 · Франция. Лига 1
Месси может перейти в «Аль-Хиляль» слухи
19:00 · Испания. Ла Лига
У Хави есть план на случай возвращения Месси
18:52 · Франция. Лига 1
Руководство «ПСЖ» недовольно Неймаром слухи
18:39 · Испания. Ла Лига
Хави подтвердил, что говорил с Месси
16:44 · Англия. Премьер-лига
Алексис Санчес хочет вернуться в АПЛ – у него есть вариант
15:58 · Англия. Премьер-лига
«Челси» попробует подписать Кайседо, если сделка по Угарте сорвётся
15:47 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» готов арендовать Солера у «ПСЖ» при определённом условии
15:26 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал», «Милан» и «ПСЖ» – наиболее заинтересованные клубы в услугах Асенсио
15:10 · Англия. Премьер-лига
АПЛ – наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для Асенсио
14:34 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» неожиданно заинтересовался полузащитником «Арсенала»
10:10 · Франция. Лига 1
Месси и Мбаппе - в символической сборной Лиги 1
08:13 · Франция. Лига 1
Неймар вместо чемпионского матча «ПСЖ» уехал на покерный турнир
Все новости
Рекомендуем