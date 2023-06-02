В «Монако» рассказали о травме Головина

Полузащитник Александр Головин снова оказался в лазарете «Монако». Комментарий на этот счёт дал рулевой команды Филипп Клеман.

«Не факт, что Головин сможет играть, хотя мы на это надеемся. На тренировке он поскользнулся и почувствовал некоторый дискомфорт. У него небольшие проблемы с приводящими мышцами», - комментарий Клемана ТАСС предоставили в пресс-службе «Монако».

В сезоне 2022/2023 Александр Головин провёл за «Монако» 45 матчей, в которых записал на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач на партнёров.

В последнем туре Лиги 1 «Монако» будет принимать «Тулузу». Игра пройдёт в субботу, 3 июня. Команда Филиппа Клемана ведёт борьбу за попадание в еврокубки.