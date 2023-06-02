Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

В «Монако» рассказали о травме Головина

02 Июня 2023 • 13:32 Комментировать
Монако
...
Тулуза
1 1.47 X 5.10 2 5.90
03.06 22:00

Полузащитник Александр Головин снова оказался в лазарете «Монако». Комментарий на этот счёт дал рулевой команды Филипп Клеман.

«Не факт, что Головин сможет играть, хотя мы на это надеемся. На тренировке он поскользнулся и почувствовал некоторый дискомфорт. У него небольшие проблемы с приводящими мышцами», - комментарий Клемана ТАСС предоставили в пресс-службе «Монако».

В сезоне 2022/2023 Александр Головин провёл за «Монако» 45 матчей, в которых записал на свой счёт восемь голов и восемь результативных передач на партнёров.

В последнем туре Лиги 1 «Монако» будет принимать «Тулузу». Игра пройдёт в субботу, 3 июня. Команда Филиппа Клемана ведёт борьбу за попадание в еврокубки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Филипп Клеман
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МОНАКО ТУЛУЗА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июня
13:32 · Франция. Лига 1
В «Монако» рассказали о травме Головина
13:23 · Франция. Лига 1
Месси и Роналду могут встретиться на поле
12:29 · Англия. Премьер-лига
Месси, Холанн или Мбаппе: назван лучший футболист сезона 2
12:12 · Франция. Лига 1
Сестра Неймара нашла форварду новый клуб
10:57 · Италия. Серия А
«ПСЖ» отказался от трансфера защитника Джэ - названа причина
10:30 · Франция. Лига 1
Хави рассказал, когда Месси определится со своим будущим
09:37 · Англия. Премьер-лига
«Сент-Этьен» выкупил Нкунку
07:26 · Франция. Лига 1
Возможный новый клуб Месси уволил главного тренера
02:40 · Испания. Ла Лига
Хави ответил на вопрос о планах «Барселоны» на случай неудачи в сделке по возвращению Месси
00:31 · Германия. Бундеслига
Люка Эрнандес признался одноклубникам, что намерен перейти в «ПСЖ»
00:01 · Франция. Лига 1
Аргентинский журналист объяснил, почему «ПСЖ» не подтвердил слова Галтье об уходе Месси эксклюзив
01 Июня
23:40 · Италия. Серия А
Мойзе Кин: «Время в «ПСЖ» – лучший отрезок в моей карьере»
23:39 · Италия. Серия А
В Италии считают Тудора главным претендентом на место Аллегри
23:08 · Испания. Ла Лига
Клуб МЛС может пригласить Месси - и затем сдать его в аренду «Барселоне»
22:42 · Испания. Ла Лига
«Барселона» верит в подписание Месси
Все новости
Рекомендуем