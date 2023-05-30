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Чемпионат Германии. Бундеслига

Фолланд может вернуться в Бундеслигу слухи

30 Мая 2023 • 21:25 Комментировать
Монако
...
Тулуза
03.06 22:00

Форвард «Монако» Кевин Фолланд близок к тому, чтобы этим летом вернуться в немецкую Бундеслигу, об этом сообщает Sky Germany. Также у нападающего есть предложения из АПЛ.

Уточняется, что 30-летний игрок атаки хотел бы получать больше игровой практики. Всего в текущем сезоне у него всего 23 официальных матча за клуб во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя ассистами.

Основным претендентом на нападающего является середняк Бундеслиги «Вольфсбург», пишет источник.

Контракт Фолланда с монегасками действует ещё год. За «Монако» он выступает на протяжении трёх лет – с лета 2020 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Вольфсбург Кевин Фолланд
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