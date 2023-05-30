Форвард «Монако» Кевин Фолланд близок к тому, чтобы этим летом вернуться в немецкую Бундеслигу, об этом сообщает Sky Germany. Также у нападающего есть предложения из АПЛ.

Уточняется, что 30-летний игрок атаки хотел бы получать больше игровой практики. Всего в текущем сезоне у него всего 23 официальных матча за клуб во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя ассистами.

Основным претендентом на нападающего является середняк Бундеслиги «Вольфсбург», пишет источник.

Контракт Фолланда с монегасками действует ещё год. За «Монако» он выступает на протяжении трёх лет – с лета 2020 года.