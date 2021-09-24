​Почеттино встал на защиту Мбаппе

На неделе «ПСЖ» проводил гостевой матч против «Метца». Забив гол в компенсированное время, Килиан Мбаппе что-то крикнул вратарю соперника и начал праздновать взятие ворот, из-за чего случилась стычка между футболистами.

После игры главный тренер «Метца» Фредерик Антонетти посоветовал Килиану Мбаппе вести себя более скромно. Теперь о ситуации высказался рулевой «ПСЖ» Маурисио Почеттино.

«Я понимаю слова Антонетти, ведь он говорил после упущенной ничьей в компенсированное время. Что касается Килиана, то он замечательный парень и отличный соперник, который стремится побеждать. Всё происходящее на поле нужно оценивать с учётом контекста», - сказал Почеттино на пресс-конференции.