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Стало известно, когда Месси вернется в общую группу

24 Сентября 2021 • 11:57 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Монпелье
1.22 7.50 11.00
25.09 22:00

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси продолжает восстанавливаться от травмы, передаёт Le Parisien. По данным источника, уже завтра, 25 сентября, футболист вернется к тренировкам в общей группе.

Сообщается, что в «ПСЖ» не хотят форсировать восстановление футболиста, так как на следующей неделе парижанам предстоит сыграть с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Пока неизвестно, сможет ли сыграть нападающий в ближайшем матче с «Монпелье».

Напомним, что Месси стал игроком «ПСЖ» этим летом. В этом сезоне на счету его три матча во всех турнирах. Результативными действиями он пока не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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