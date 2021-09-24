Стало известно, когда Месси вернется в общую группу

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси продолжает восстанавливаться от травмы, передаёт Le Parisien. По данным источника, уже завтра, 25 сентября, футболист вернется к тренировкам в общей группе.

Сообщается, что в «ПСЖ» не хотят форсировать восстановление футболиста, так как на следующей неделе парижанам предстоит сыграть с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов. Пока неизвестно, сможет ли сыграть нападающий в ближайшем матче с «Монпелье».

Напомним, что Месси стал игроком «ПСЖ» этим летом. В этом сезоне на счету его три матча во всех турнирах. Результативными действиями он пока не отмечался.