«ПСЖ» обыграл «Монпелье», «Лион» набрал очко, проведя почти весь матч вдесятером

«ПСЖ» выиграл восьмой матч из восьми на стартовом отрезке чемпионата Франции. Сегодня досталось середнякам из «Монпелье» - 2:0. В начале встречи Идрисса Гуэйе со средней дистанции запустил мяч в цель, а на 90-й минуте точку поставил Юлиан Дракслер. Отметим, что в заявке на игру не оказалось травмированного Лионеля Месси.
«Лион» в битве с «Лорьяном» на 14-й минуте остался вдесятером после удаления Эмерсона, но свел матч вничью - 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Гуэйе Идрисса 14'
|(2:0) Дракслер Юлиан 88'
Навас Кейлор • Хакими Ашраф • Маркиньос Маркос • Кимпембе Преснел • Диалло Абду • Эррера Андер 90' ( Рафинья Алькантара ( 90') • Паредес Леандро • Гуэйе Идрисса 81' ( Вейналдум Джорджиньо ( 81') • Ди Мария Анхель 88' ( Дракслер Юлиан ( 88') • Мбаппе Килиан 88' ( Икарди Мауро ( 88') • Неймар
Запасные: Данилу Перейра • Мендеш Нуну • Эбимбе Эрик • Дагба Колин • Доннарумма Джанлуиджи
Омлин Йонас • Самбья Саломон • Тулер Матеус 26' ( Коцца Николя ( 26') • Maxime Esteve • Ристич Михайло • Ферри Жордан 78' ( Леруа Лео ( 78') • Шотар Жорис 88' ( Джоаккини Николас ( 88') • Молле Флоран 79' ( Макуана Бени ( 79' ) • 90'Саванье Тежи • Мавидиди Стефи 79' ( Вахи Элю ( 79') • Жермен Валер
Запасные: Суке Арно • Суарес Матиас II • Берто Димитри
25 сентября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
Протокол игры
|20' Лорьенте Арман (0:1)
|(1:1) Экамби Карл Токо 50'
Лопеш Антони • Дюбуа Лео • 67'Боатенг Жером 72' ( Да Сильва Дамьен ( 72') • Денайер Джейсон 19' ( Диоманде Синали ( 19') • Эмерсон Палмиери • 14'Какере Максанс • Гимараэс Бруно • Шакири Джердан 46' ( Слимани Ислам ( 46' • Шерки Райан 77') • Пакета Лукас • Ауа Уссем • Экамби Карл Токо
Запасные: Кейта Хабиб • Поллерсбек Юлиан • Люкеба Кастелло • Мендес Тьяго
Нарди Поль • Силва Игор • Мендес Убулан • Лапорт Жульен • Leo Petrot • Ле Гофф Венсан • Ле Фе Энцо 78' ( Монкондю Томас ( 78') • Лемуан Фабьен 62' 78' ( Диарра Стефан ( 78') • Абергель Лоран • 28'Лорьенте Арман • Моффи Теремас
Запасные: Дрейер Маттье • Фонтен Тома • Эрго Жером • Лорик Самуэль • Буасгар Кентен • Бурле Редван
25 сентября. Стадион "Гроупама Арена".