«ПСЖ» обыграл «Монпелье», «Лион» набрал очко, проведя почти весь матч вдесятером

«ПСЖ» выиграл восьмой матч из восьми на стартовом отрезке чемпионата Франции. Сегодня досталось середнякам из «Монпелье» - 2:0. В начале встречи Идрисса Гуэйе со средней дистанции запустил мяч в цель, а на 90-й минуте точку поставил Юлиан Дракслер. Отметим, что в заявке на игру не оказалось травмированного Лионеля Месси.

«Лион» в битве с «Лорьяном» на 14-й минуте остался вдесятером после удаления Эмерсона, но свел матч вничью - 1:1.