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«ПСЖ» обыграл «Монпелье», «Лион» набрал очко, проведя почти весь матч вдесятером

26 Сентября 2021 • 00:02 Комментировать
ПСЖ
2:0
Монпелье
окончен

«ПСЖ» выиграл восьмой матч из восьми на стартовом отрезке чемпионата Франции. Сегодня досталось середнякам из «Монпелье» - 2:0. В начале встречи Идрисса Гуэйе со средней дистанции запустил мяч в цель, а на 90-й минуте точку поставил Юлиан Дракслер. Отметим, что  в заявке на игру не оказалось травмированного Лионеля Месси.

«Лион» в битве с «Лорьяном» на 14-й минуте остался вдесятером после удаления Эмерсона, но свел матч вничью - 1:1.

Протокол игры  
ПСЖ 2:0 Монпелье
(1:0) Гуэйе Идрисса 14'    
(2:0) Дракслер Юлиан 88'    
Навас Кейлор Хакими Ашраф Маркиньос Маркос Кимпембе Преснел Диалло Абду Эррера Андер   90' (Рафинья Алькантара (   90') Паредес Леандро Гуэйе Идрисса   81' (Вейналдум Джорджиньо (   81') Ди Мария Анхель   88' (Дракслер Юлиан (   88') Мбаппе Килиан   88' (Икарди Мауро (   88') Неймар
Запасные: Данилу Перейра Мендеш Нуну Эбимбе Эрик Дагба Колин Доннарумма Джанлуиджи
Омлин Йонас Самбья Саломон Тулер Матеус   26' (Коцца Николя (   26') Maxime Esteve Ристич Михайло Ферри Жордан   78' (Леруа Лео (   78') Шотар Жорис   88' (Джоаккини Николас (   88') Молле Флоран   79' (Макуана Бени (   79'   90') Саванье Тежи Мавидиди Стефи   79' (Вахи Элю (   79') Жермен Валер
Запасные: Суке Арно Суарес Матиас II Берто Димитри
25 сентября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
Протокол игры  
Лион 1:1 Лорьян
    20' Лорьенте Арман (0:1)
(1:1) Экамби Карл Токо 50'    
Лопеш Антони Дюбуа Лео   67' Боатенг Жером   72' (Да Сильва Дамьен (   72') Денайер Джейсон   19' (Диоманде Синали (   19') Эмерсон Палмиери   14' Какере Максанс Гимараэс Бруно Шакири Джердан   46' (Слимани Ислам (   46' Шерки Райан   77') Пакета Лукас Ауа Уссем Экамби Карл Токо
Запасные: Кейта Хабиб Поллерсбек Юлиан Люкеба Кастелло Мендес Тьяго
Нарди Поль Силва Игор Мендес Убулан Лапорт Жульен Leo Petrot Ле Гофф Венсан Ле Фе Энцо   78' (Монкондю Томас (   78') Лемуан Фабьен   62'   78' (Диарра Стефан (   78') Абергель Лоран   28' Лорьенте Арман Моффи Теремас
Запасные: Дрейер Маттье Фонтен Тома Эрго Жером Лорик Самуэль Буасгар Кентен Бурле Редван
25 сентября. Стадион "Гроупама Арена".

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окончен Сент-Этьен 0:3 Ницца
окончен Страсбург 1:2 Лилль
окончен ПСЖ 2:0 Монпелье
окончен Лион 1:1 Лорьян
26.09  14:00 Бордо ... Ренн 3.05 3.35 2.43
26.09  16:00 Реймс ... Нант 2.55 3.25 2.95
26.09  16:00 Труа ... Анже
26.09  16:00 Брест ... Метц 2.04 3.55 3.7
26.09  18:00 Клермон ... Монако 3.45 3.5 2.16
26.09  21:45 Марсель ... Ланс 2.05 3.5 3.75
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