​Хакими: «Был удивлён поведением Месси»

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался по поводу другого летнего новичка команды в лице Лионеля Месси.

«Как и все остальные, я не ожидал, что Лионель Месси уйдёт из «Барселоны». Я играл в одной команде со многими большими футболистами, но мне не хватало опыта игры с Месси. Для меня это мечта.

Я был удивлён поведением Месси. Он простой и тихий», - слова Хакими на своих страницах приводит испанская Marca.

Напомним, что из-за повреждения колена Лионель Месси пропустил игру против «Метца» и не сыграет с «Монпелье» в субботу. В Париже надеются, что аргентинец сможет сыграть против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов на следующей неделе.