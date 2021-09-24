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​Хакими: «Был удивлён поведением Месси»

24 Сентября 2021 • 17:21 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Монпелье
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25.09 22:00

Защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими высказался по поводу другого летнего новичка команды в лице Лионеля Месси.

«Как и все остальные, я не ожидал, что Лионель Месси уйдёт из «Барселоны». Я играл в одной команде со многими большими футболистами, но мне не хватало опыта игры с Месси. Для меня это мечта.

Я был удивлён поведением Месси. Он простой и тихий», - слова Хакими на своих страницах приводит испанская Marca.

Напомним, что из-за повреждения колена Лионель Месси пропустил игру против «Метца» и не сыграет с «Монпелье» в субботу. В Париже надеются, что аргентинец сможет сыграть против «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов на следующей неделе.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Ашраф Хакими
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