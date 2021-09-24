Джанлуиджи Доннарумма переходил в «ПСЖ» вскоре после того, как он был признан лучшим футболистом чемпионата Европы. Голкипер ожидал, что он станет основным в парижском гранде, однако пока он провёл лишь два матча.

Il Corriere della Sera пишет на своих страницах о том, что главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино вынужден принимать некоторые решения, исходя из ситуации в раздевалке. Так, например, большая группа южноамериканских футболистов, которую возглавляет Лионель Месси, поддерживает Кейлора Наваса в качестве основного голкипера. Это мешает Доннарумме закрепиться в основе.