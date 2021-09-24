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​Месси мешает Доннарумме стать основным вратарём «ПСЖ» слухи

24 Сентября 2021 • 16:26 Комментировать (6)
ПСЖ
...
Монпелье
1.22 7.50 11.00
25.09 22:00

Джанлуиджи Доннарумма переходил в «ПСЖ» вскоре после того, как он был признан лучшим футболистом чемпионата Европы. Голкипер ожидал, что он станет основным в парижском гранде, однако пока он провёл лишь два матча.

Il Corriere della Sera пишет на своих страницах о том, что главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино вынужден принимать некоторые решения, исходя из ситуации в раздевалке. Так, например, большая группа южноамериканских футболистов, которую возглавляет Лионель Месси, поддерживает Кейлора Наваса в качестве основного голкипера. Это мешает Доннарумме закрепиться в основе.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
24 Сентября 2021 в 17:55
Хрень полная ,Месси не имеет такого влияния в псж,. как это было в барсе
Kalibr
24 Сентября 2021 в 17:50
Вечно возле арга какая-то аура заговоров и скандалов, причём в это верится. ИМХО, за последние сезоны абсолютно поменял о нём мнение, какой-то он двуличный и скользкий.
Артур Измаилов
24 Сентября 2021 в 18:44
карлик мерзкий тип
Id152079006
24 Сентября 2021 в 17:44
Погнался за длинным рублём и получил! А Гном Гномыч много кому мешает...
White_Shark
24 Сентября 2021 в 16:43
А зачем ему играть? Он разве играть хочет?) Хотел бы играть - остался бы в Милане. А так - сиди, дружочек, денежки считай.
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