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Месси может пропустить матч с «Монпелье»

24 Сентября 2021 • 09:23 Комментировать (1)
ПСЖ
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Монпелье
1.20 7.40 13.00
25.09 22:00

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси продолжает восстанавливаться от травмы, передаёт Le Parisien. По данным источника, футболист до сих пор не приступил к тренировкам в общей группе и может пропустить ближайший матч с «Монпелье».

Игрок получил ушиб в игре с «Лионом» (2:1) на прошлых выходных и позже был заменён. Из-за травмы аргентинец также не смог помочь своей команде в матче прошлого тура с «Метцом» (2:1).

Напомним, что Месси стал игроком «ПСЖ» этим летом, перейдя из «Барселоны» на правах свободного агента. В составе парижского клуба он сыграл три матча, в которых результативными действиями не отмечался.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Sergo
24 Сентября 2021 в 09:40
Сламали карлика! НадатцЬ вазвращацца в бабилону пакамист не поздно, в шпанском чемпике перед ним расступацца будуцЪ... Там на кривых будецЪ как и в прошлом Атсасунам и Уэскам по трюльнику ложитцЬ!
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