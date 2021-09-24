Месси может пропустить матч с «Монпелье»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси продолжает восстанавливаться от травмы, передаёт Le Parisien. По данным источника, футболист до сих пор не приступил к тренировкам в общей группе и может пропустить ближайший матч с «Монпелье».

Игрок получил ушиб в игре с «Лионом» (2:1) на прошлых выходных и позже был заменён. Из-за травмы аргентинец также не смог помочь своей команде в матче прошлого тура с «Метцом» (2:1).

Напомним, что Месси стал игроком «ПСЖ» этим летом, перейдя из «Барселоны» на правах свободного агента. В составе парижского клуба он сыграл три матча, в которых результативными действиями не отмечался.