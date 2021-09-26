​Мбаппе мог пожаловаться на Неймара

В субботу вечером «ПСЖ» обыграл на своём поле «Монпелье» со счётом 2:0. На 88-й минуте Килиан Мбаппе был заменён, и вскоре после этого Юлиан Дракслер забил второй гол с передачи Неймара.

После второго гола парижан в объектив телекамеры попал Килиан Мбаппе, присевший на скамейку для запасных. Талантливый форвард что-то говорил Идриссе Гуэйе, указывая на поле.

«Да, да, он не даёт мне пас», - такую фразу Мбаппе расшифровали Canal+ и RMC Sport. Вероятно, Килиан жаловался на Неймара.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт в Лиге чемпионов во вторник, 28 сентября. Соперником команды Маурисио Почеттино будет «Манчестер Сити».