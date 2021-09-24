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«ПСЖ» обнародовал свежую информацию о состоянии Месси

24 Сентября 2021 • 15:44 Комментировать (3)
ПСЖ
...
Монпелье
1.22 7.50 11.00
25.09 22:00

Лионель Месси действительно не сыграет против «Монпелье» в субботнем матче чемпионата Франции. Информация подтвердилась, когда «ПСЖ» на своём сайте обнародовал свежую информацию об игроках, у которых имеются проблемы со здоровьем.

«Лионель Месси начал бегать в соответствии со своей программой лечения. Следующая оценка его состояния запланирована на воскресенье», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Марко Верратти должен начать тренировки в общей группе на следующей неделе. Серхио Рамос и Исмаил Гарби продолжают работать по индивидуальным программам.

Матч «ПСЖ» - «Монпелье» стартует 25 сентября в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Рамос Марко Верратти
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Артур Измаилов
24 Сентября 2021 в 18:45
баласт !
Id152079006
24 Сентября 2021 в 17:45
Мама миа! Гном играть не будет!!! Какая досада...
Милка
24 Сентября 2021 в 16:39
Жив, здоров. Находится в своем замке, а холуй Алекс1972 занимается огородом
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