«ПСЖ» обнародовал свежую информацию о состоянии Месси

Лионель Месси действительно не сыграет против «Монпелье» в субботнем матче чемпионата Франции. Информация подтвердилась, когда «ПСЖ» на своём сайте обнародовал свежую информацию об игроках, у которых имеются проблемы со здоровьем.

«Лионель Месси начал бегать в соответствии со своей программой лечения. Следующая оценка его состояния запланирована на воскресенье», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Марко Верратти должен начать тренировки в общей группе на следующей неделе. Серхио Рамос и Исмаил Гарби продолжают работать по индивидуальным программам.

Матч «ПСЖ» - «Монпелье» стартует 25 сентября в 22:00 по московскому времени.