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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сампаоли покинул пост главного тренера «Севильи» официально

21 Марта 2023 • 13:23 Комментировать
Кадис
...
Севилья
01.04 19:30

«Севилья» объявила об отставке главного тренера команды Хорхе Сампаоли.

Аргентинский специалист возглавил «Севилью» в октябре прошлого года. После 26 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании команда из Андалусии занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Ранее Сампаоли работал в таких клубах, как «Марсель», «Сантос» и «Атлетико Минейро». Также 63-летний тренер возглавлял сборные Аргентины и Чили.  

Ранее сообщалось, что новым наставником «Севильи» может стать Хосе Луис Мендилибар, который в настоящий момент находится без работы. Ранее он работал в «Алавесе», «Эйбаре», «Леванте», «Осасуне» и «Атлетике» из Бильбао. 

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хорхе Сампаоли
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