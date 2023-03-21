«Севилья» объявила об отставке главного тренера команды Хорхе Сампаоли.

Аргентинский специалист возглавил «Севилью» в октябре прошлого года. После 26 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании команда из Андалусии занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.

Ранее Сампаоли работал в таких клубах, как «Марсель», «Сантос» и «Атлетико Минейро». Также 63-летний тренер возглавлял сборные Аргентины и Чили.

Ранее сообщалось, что новым наставником «Севильи» может стать Хосе Луис Мендилибар, который в настоящий момент находится без работы. Ранее он работал в «Алавесе», «Эйбаре», «Леванте», «Осасуне» и «Атлетике» из Бильбао.