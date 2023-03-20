Возможный сменщик Хорхе Сампаоли в «Севилье» Хосе Луис Мендилибар уже завтра, по информации Marca, проведёт первую тренировку у руля новой для себя команды.

Источник сообщает, что детали контракта специалиста с командой из Севильи пока не разглашаются, однако контракт с ним однозначно будет рассчитан лишь до конца текущего сезона.

Напомним, что информация об уходе Сампаоли оперативно появилась сегодня утром. Текущий сезон многократный победитель Лиги Европы под его руководством проводит неудачно и в Ла Лиге идёт лишь на 14 месте, отрыв от зоны вылета – два очка. В Лиге Европы «Севилья» пробилась в четвертьфинал.