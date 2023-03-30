Руководство «Севильи» планирует ротацию на левом фланге обороны в предстоящее трансферное окно.

По информации журналиста Маттео Моретто, боссы андалусийцев намерены бесплатно подписать Адриа Педросу из «Эспаньола» в конце сезона по истечении контракта. Причиной для этого стала слабая игра Алекса Теллеса, который вернётся в «Манчестер Юнайтед». Ещё один левый защитник команды Маркос Акунья может привлечь интерес других команд, из-за чего «Севилья» планирует выручить за аргентинского чемпиона мира хорошие средства.

Напомним, что «красно-белые» находятся лишь на 14-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги. В нынешнем сезоне воспитанник «Эспаньола» Педроса не провёл ни одной игры из-за серьёзной травмы.