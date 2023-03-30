Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» планирует подписание Педросы из «Эспаньола» слухи

30 Марта 2023 • 19:17 Комментировать
Кадис
...
Севилья
1 3.40 X 3.10 2 2.30
01.04 19:30

Руководство «Севильи» планирует ротацию на левом фланге обороны в предстоящее трансферное окно.

По информации журналиста Маттео Моретто, боссы андалусийцев намерены бесплатно подписать Адриа Педросу из «Эспаньола» в конце сезона по истечении контракта. Причиной для этого стала слабая игра Алекса Теллеса, который вернётся в «Манчестер Юнайтед». Ещё один левый защитник команды Маркос Акунья может привлечь интерес других команд, из-за чего «Севилья» планирует выручить за аргентинского чемпиона мира хорошие средства.

Напомним, что «красно-белые» находятся лишь на 14-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги. В нынешнем сезоне воспитанник «Эспаньола» Педроса не провёл ни одной игры из-за серьёзной травмы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Алекс Теллес Маркос Акунья трансферы футбола - лето 2023 Адриа Педроса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАДИС СЕВИЛЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Марта
20:17 · Испания. Ла Лига
Дембеле готов подписать новый контракт с «Барселоной»
19:40 · Испания. Ла Лига
Гризманн стал лучшим игроком марта в Ла Лиге официально
19:17 · Испания. Ла Лига
«Севилья» планирует подписание Педросы из «Эспаньола» слухи
17:31 · Испания. Ла Лига
В сборной Испании недовольны поведением Гави слухи
17:21 · Испания. Ла Лига
Назван самый высокооплачиваемый тренер в мире
16:49 · Германия. Бундеслига
Берлинский «Унион» хочет подписать Деста, но есть нюанс
16:37 · Испания. Ла Лига
У Агуэро проявились проблемы с сердцем в прямом эфире
15:47 · Испания. Ла Лига
Депай может пропустить две недели из-за травмы
15:25 · Испания. Ла Лига
Куман: «Месси очень уважал меня»
15:15 · Испания. Ла Лига
Куман: «Лапорта сказал мне: «Завтра мы продлим Месси», следующей ночью Лионель ушёл»
15:03 · Испания. Ла Лига
Куман: «Я мог заблокировать переход Гризманна в «Атлетико»
14:52 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн и Почеттино подождут возможного звонка из «Реала» слухи
13:58 · Испания. Ла Лига
Анчелотти просил у «Реала» запасного вратаря вместо Лунина
12:57 · Испания. Ла Лига
Начо согласился продлить контракт с «Реалом»
12:53 · Испания. Ла Лига
Гави точно не покинет «Барселону» летом
Все новости
Рекомендуем