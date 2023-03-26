Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Полузащитник «Реала» злорадствует по поводу проблем «Севильи»

26 Марта 2023 • 00:48 Комментировать
Кадис
...
Севилья
01.04 19:30

Дани Себальос, полузащитник мадридского «Реала», дал понять, что хочет вылета «Севильи», которая испытывает в нынешнем сезоне большие проблемы, из высшей лиги испанского футбола.

- Все понимают эту подоплеку. Конечно, я буду счастлив, если он вылетят из Примеры, - цитирует слова игрока El Mundo Deportivo.

Подобная нелюбовь к «Севилье» объясняется весьма просто - Себальос является воспитанником другого севильского клуба, «Бетиса». Отсюда и такое внимание со знаком минус к проблемам «кровного врага». Сейчас «Севилья» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице испанского чемпионата. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бетис Севилья Дани Себальос
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КАДИС СЕВИЛЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Марта
00:48 · Испания. Ла Лига
Полузащитник «Реала» злорадствует по поводу проблем «Севильи»
00:26 · Испания. Ла Лига
В испанском чемпионате игрок «Кордовы» потерял сознание на поле прямо во время игры
00:00 · Испания. Ла Лига
Инсайдер Романо: «Почеттино и Рауль – кандидаты на пост главного тренера «Реала»
25 Марта
23:46 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» вместе с фанатами возложил цветы к статуе Йохана Кройфа
23:20 · Испания. Ла Лига
«Барселона» обыграла «Реал» в женском «эль класико»
22:52 · Италия. Серия А
Капелло рассказал, почему «Реал» продал Роналдо в «Милан»
21:56 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» впечатлены профессионализмом Дембеле
21:02 · Италия. Серия А
Стало известно, почему у «Милана» и «Ювентуса» почти нет шансов подписать Морату
18:18 · Испания. Ла Лига
​Модрич: «Было бы здорово завершить карьеру в «Реале» 1
17:47 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» рассказала о травме Кристенсена
16:28 · Англия. Премьер-лига
Каземиро: «Анчелотти в сборной Бразилии? Мы должны уважать Карло и «Реал»
16:09 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» не станет выкупать Теллеса у «Манчестер Юнайтед»
15:58 · Англия. Премьер-лига
Обамеянг может вернуться в Ла Лигу, но не в «Барселону»
15:41 · Испания. Ла Лига
​Капелло: «Анчелотти – лучший из всех»
15:31 · Англия. Премьер-лига
​Обамеянг согласен на минимальную зарплату в «Барселоне» 1
Все новости
Рекомендуем