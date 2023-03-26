Полузащитник «Реала» злорадствует по поводу проблем «Севильи»

Дани Себальос, полузащитник мадридского «Реала», дал понять, что хочет вылета «Севильи», которая испытывает в нынешнем сезоне большие проблемы, из высшей лиги испанского футбола.

- Все понимают эту подоплеку. Конечно, я буду счастлив, если он вылетят из Примеры, - цитирует слова игрока El Mundo Deportivo.

Подобная нелюбовь к «Севилье» объясняется весьма просто - Себальос является воспитанником другого севильского клуба, «Бетиса». Отсюда и такое внимание со знаком минус к проблемам «кровного врага». Сейчас «Севилья» занимает четырнадцатое место в турнирной таблице испанского чемпионата.