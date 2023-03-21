«Севилья» посредством своего официального сайта объявила имя нового главного тренера. Им стал Хосе Луис Мендилибар, который подписал контракт до завершения сезона 2022/2023. Во вторник вечером 62-летний специалист проведёт первую тренировку.

Ранее «Севилья» объявила об отставке Хорхе Сампаоли, работавшего с командой с осени. Причина отставки – плохие результаты. «Севилья» всего лишь на два очка опережает зону вылета.

Хосе Луис Мендилибар находился без работы почти год – в апреле 2022-го он ушёл из «Алавеса».

Ближайший матч чемпионата Испании «Севилья» проведёт 1 апреля – против «Кадиса» на выезде.