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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанский агент рассказал, почему «Севилья» не стала приглашать Абаскаля на пост главного тренера команды эксклюзив

21 Марта 2023 • 14:26 Комментировать
Кадис
...
Севилья
01.04 19:30

Известный испанский агент Антонио Мендоза в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о возможном назначении Хосе Луиса Мендилибара на пост главного тренера «Севильи».

Напомним, сегодня, 21 марта, «Севилья» осталась без главного тренера, так как аргентинский специалист Хорхе Сампаоли был отправлен в отставку.

- «Севилья» довольно быстро нашла нового главного тренера, Хосе Луис Мендилибар опытный специалист, я думаю его сегодня согласуют, как главного тренера. Контракт ещё не подписан, но практически все договоренности есть. То, что нужно, чтобы довести сезон до конца.

- Ранее обсуждался интерес «Севильи» к Гильермо Абаскалю, сейчас его не рассматривали?

- Насколько мне известно, нет. «Севилья» сейчас искала тренера, который быстро наладит всё в клубе и не будет заниматься перестройкой. Допускаю, что уже летом Мендлибара в команде не будет, и тогда «Севилья» будет искать тренера под новый проект. Тогда команда может задуматься и о приглашении Абаскаля, в Севилье он известен.

Отметим, что в настоящий момент Мендилибар находится без клуба. Ранее он возглавлял такие команды, как «Алавес», «Эйбар», «Леванте», «Осасуна», «Реал Вальядолид», а также «Атлетик».

После 26 туров чемпионата Испании «Севилья» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 28 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хосе Луис Мендилибар Гильермо Абаскаль Антонио Мендоза
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