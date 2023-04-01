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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» уверенно одолела конкурентов из «Кадиса»

01 Апреля 2023 • 21:45 Комментировать
Кадис
0:2
Севилья
окончен

«Кадис» и «Севилья», конкуренты в борьбе за выживание в Ла Лиге, сражались за важнейшие очки. Встреча получилась довольно открытой, и моментов для взятия ворот было достаточно. Лучше ими распорядились более опытные гости. На 51-й минуте результативный удар нанес Лукас Окампос. Соперник мог отыграться, но Фали Хименес направил мяч в штангу. В итоге севильцы снова отличились, точку поставил Юссеф Эн-Несири - 2:0.

«Севилья» уже 13-я, соперник же остается в двух очках над зной вылета.

Протокол игры  
Кадис0:2Севилья
  51'Окампос Лукас (0:1)
  74'Эн-Несири Юссеф (0:2)
Хиль ДавидПарра Рауль  62' 80' (Мари Хосе ( 80') Эрнандес ЛуисХименес ФалиЭспино АльфонсоАлехо Иван  42' 60' (Рамос Кристофер ( 60') Сан Эметерио Феде 80' (Лосано Энтони ( 80') Алькарас РубенСобрино Рубен  55'Гвардиола СерхиНегредо Альваро 60' (Бонгонда Тео ( 60')
Запасные: Диарра ЮбаРохер МартиАрзамендия СантьягоМере ХорхеАзнар ВикторМбайе МамадуАлекс ФернандесЧуст Виктор
Дмитрович МаркоНавас ХесусБаде Луак  28'Гудель НеманьяАкунья Маркос 86' (Теллес Алекс ( 86') Хордан ХоанГуйе Папе  65'Окампос Лукас  56' 86' (Торрес Оливер ( 86') Ракитич Иван 70' (Ламела Эрик ( 70') Хиль Бриан  59' 76' (Сусо Хесус ( 76') Эн-Несири Юссеф
Запасные: Монтьель ГонсалоНьянзу ТангиАрболь МатиасБуну ЯссинКорона ХесусМир Рафа
01 апреля. Стадион "Нуэво Мирандилья".

 

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0
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