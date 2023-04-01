«Севилья» уверенно одолела конкурентов из «Кадиса»

«Кадис» и «Севилья», конкуренты в борьбе за выживание в Ла Лиге, сражались за важнейшие очки. Встреча получилась довольно открытой, и моментов для взятия ворот было достаточно. Лучше ими распорядились более опытные гости. На 51-й минуте результативный удар нанес Лукас Окампос. Соперник мог отыграться, но Фали Хименес направил мяч в штангу. В итоге севильцы снова отличились, точку поставил Юссеф Эн-Несири - 2:0.

«Севилья» уже 13-я, соперник же остается в двух очках над зной вылета.