«Севилья» уверенно одолела конкурентов из «Кадиса»

«Кадис» и «Севилья», конкуренты в борьбе за выживание в Ла Лиге, сражались за важнейшие очки. Встреча получилась довольно открытой, и моментов для взятия ворот было достаточно. Лучше ими распорядились более опытные гости. На 51-й минуте результативный удар нанес Лукас Окампос. Соперник мог отыграться, но Фали Хименес направил мяч в штангу. В итоге севильцы снова отличились, точку поставил Юссеф Эн-Несири - 2:0.
«Севилья» уже 13-я, соперник же остается в двух очках над зной вылета.
Протокол игры
|51'Окампос Лукас (0:1)
|74'Эн-Несири Юссеф (0:2)
Хиль Давид•Парра Рауль 62'80' (Мари Хосе (80') •Эрнандес Луис•Хименес Фали•Эспино Альфонсо•Алехо Иван 42'60' (Рамос Кристофер (60') •Сан Эметерио Феде80' (Лосано Энтони (80') •Алькарас Рубен•Собрино Рубен• 55'Гвардиола Серхи•Негредо Альваро60' (Бонгонда Тео (60')
Дмитрович Марко•Навас Хесус•Баде Луак• 28'Гудель Неманья•Акунья Маркос86' (Теллес Алекс (86') •Хордан Хоан•Гуйе Папе• 65'Окампос Лукас 56'86' (Торрес Оливер (86') •Ракитич Иван70' (Ламела Эрик (70') •Хиль Бриан 59'76' (Сусо Хесус (76') •Эн-Несири Юссеф
01 апреля. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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