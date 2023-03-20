«Севилья» решила уволить Сампаоли и ведёт переговоры с потенциальным тренером

«Севилья» второй раз за сезон сменит главного тренера. Как сообщает Marca, в клубе уже приняли решение об увольнении Хорхе Сампаоли.

Накануне в чемпионате Испании «Севилья» проиграла в гостях у «Хетафе» со счётом 0:2. Андалузцы сейчас занимают 14-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета всего лишь на два зачётных балла.

Новым главным тренером «Севильи» может стать Хосе Луис Мендилибар. Клуб уже ведёт переговоры с 62-летним специалистом. Мендилибар находится без работы почти год – в апреле 2022-го он ушёл из «Алавеса».

Ближайший матч «Севилья» проведёт 1 апреля – против «Кадиса».