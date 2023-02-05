Симеоне: «Не могу назвать себя поклонником ВАР»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о судействе и игре своей команды в матче с «Хетафе» (1:1).

«Матрасники» не удержали победный счёт, пропустив на 83-й минуте с пенальти.

«Учитывая, как устроен ВАР, ты никогда не знаешь, какое решение будет принято. Я не могу назвать себя поклонником этой системы. Сегодня мы стали жертвой обстоятельств – соперник получил пенальти, когда не представлял угрозу нашим воротам. Нам по-прежнему нужно работать над игрой, но мы постепенно начинаем показывать тот футбол, который пытаемся строить. К сожалению, уже не в первый раз судейские решения принимаются не в нашу пользу», – заявил на пресс-конференции наставник «Атлетико».