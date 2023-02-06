Мадридский «Атлетико» заинтересован в подписании полузащитника лондонского «Челси» Н’Голо Канте.

По информации издания Mundo Deportivo, новое руководство «аристократов» не определилось относительно будущего чемпиона мира на «Стэмфорд Бридж», чей контракт с клубом истекает в конце нынешнего сезона. Напомним, что ранее появилась информация об интересе к полузащитнику со стороны «Ливерпуля» и «Барселоны».

Канте выступает за «Челси» с 2016 года, выиграв с «синими» золото АПЛ, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего хавбека в 30 миллионов евро.