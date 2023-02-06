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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» планирует подписание Канте слухи

06 Февраля 2023 • 12:58 Комментировать
Атлетико М
1:1
Хетафе
окончен

Мадридский «Атлетико» заинтересован в подписании полузащитника лондонского «Челси» Н’Голо Канте.

По информации издания Mundo Deportivo, новое руководство «аристократов» не определилось относительно будущего чемпиона мира на «Стэмфорд Бридж», чей контракт с клубом истекает в конце нынешнего сезона. Напомним, что ранее появилась информация об интересе к полузащитнику со стороны «Ливерпуля» и «Барселоны».

Канте выступает за «Челси» с 2016 года, выиграв с «синими» золото АПЛ, Лигу чемпионов и Лигу Европы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего хавбека в 30 миллионов евро.

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Челси Атлетико Мадрид Н'Голо Канте трансферы футбола - лето 2023
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