«Атлетико» упустил победу над «Хетафе»

В субботу «Атлетико» играл против попавшего в затяжную серию поражений «Хетафе». В первом тайме Антуан Гризманн умудрился пробить выше со средней дистанции, а Коке также в выгодной ситуации попал в гущу соперников. У гостей Унал со штрафного пробил в стенку, а повторная попытка была минимально неточной. На 60-й минуте Анхель Корреа со второй попытки пробил голкипера. В концовке Сауль сыграл рукой у своих ворот, и Унал реализовал 11-метровый.
«Атлетико» закрепился на четвертом месте, соперник - предпоследний.
Протокол игры
|(1:0) Корреа Анхель60'
|83'Унал Энес (1:1)
Облак Ян•Молина Науэль•Савич Стефан•Эрмосо Марио•Мандава Рейнилду•Корреа Анхель61' (Льоренте Маркос (61') •Де Пауль Родриго85' (Депай Мемфис (85') • 90'Коке Хорхе• 57'Лемар Тома61' (Карраско Янник (61') •Мората Альваро75' (Ньигес Сауль (75') • 81'Гризманн Антуан
Сория Давид•Дьене Даконам• 2'Дуарте Домингуш•Альдерете Омар•Порту Кристиан 34'90' (Дамиан Суарес (90') •Альварес Гастон•Аленья Карлес 45'73' (Альгобия Анхель (73') •Арамбарри Мауро77' (Мунир Эль-Хаддади (77') •Милья Луис73' (Вильяр Гонсало (73') •Майораль Борха•Унал Энес
04 февраля. Стадион "Цивитас Метрополитано".
Бан пользователя