«Атлетико» упустил победу над «Хетафе»

В субботу «Атлетико» играл против попавшего в затяжную серию поражений «Хетафе». В первом тайме Антуан Гризманн умудрился пробить выше со средней дистанции, а Коке также в выгодной ситуации попал в гущу соперников. У гостей Унал со штрафного пробил в стенку, а повторная попытка была минимально неточной. На 60-й минуте Анхель Корреа со второй попытки пробил голкипера. В концовке Сауль сыграл рукой у своих ворот, и Унал реализовал 11-метровый.

«Атлетико» закрепился на четвертом месте, соперник - предпоследний.