Корреа забил, но свой гол отпраздновал уже на скамейке запасных

В матче двадцатого тура испанского чемпионата Ла Лиги мадридский «Атлетико» не сумел переиграть «Хетафе», несмотря на то, что к исходу первого часа игры подопечные Диего Симеоне вышли вперед. Гол забил Анхель Корреа, после чего Симеоне решил изменить тактическую схему и заменил Анхеля.

Однако арбитр, между делом, усомнился в правильности гола и решил просмотреть систему ВАР. И лишь после этого он подтвердил гол, а Корреа отпраздновал взятие ворот уже на скамейке запасных своей команды.

В следующем туре «матрасники» сыграют в Виго с «Сельтой», это случится двенадцатого февраля.