«Реал» намерен побороться за Канте

Мадридский «Реал» попробует переманить в свои ряды полузащитника лондонского «Челси» Н'Голо Канте.

Мадридский клуб рассматривает варианты усиления центральной линии, а Н'Голо является одним из нескольких игроков, на которых может быть сделана ставка в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Fichajes.

Ранее стало известно, что в январе интерес к Канте проявлял «Пари Сен-Жермен», однако 31-летний хавбек не стал рассматривать предложение от клуба из своего родного города.

Н'Голо Канте отыграл 32 матча за «Челси» во всех турнирах текущего сезона, отметившись 2 голами и 5 результативными передачами. Transfermarkt оценивает французского полузащитника в 50 млн евро.