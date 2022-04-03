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«Реал» намерен побороться за Канте

03 Апреля 2022 • 19:33 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
09.04 22:00

Мадридский «Реал» попробует переманить в свои ряды полузащитника лондонского «Челси» Н'Голо Канте.

Мадридский клуб рассматривает варианты усиления центральной линии, а Н'Голо является одним из нескольких игроков, на которых может быть сделана ставка в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Fichajes.

Ранее стало известно, что в январе интерес к Канте проявлял «Пари Сен-Жермен», однако 31-летний хавбек не стал рассматривать предложение от клуба из своего родного города.

Н'Голо Канте отыграл 32 матча за «Челси» во всех турнирах текущего сезона, отметившись 2 голами и 5 результативными передачами. Transfermarkt оценивает французского полузащитника в 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Н'Голо Канте
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РЕАЛ МАДРИД ХЕТАФЕ
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