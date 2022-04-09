«Реал» уверенно переиграл «Хетафе»

Мадридский «Реал» взял реванш за гостевое поражение в первом круге от «Хетафе», выиграв со счетом 2:0 в домашней игре. Это получилось благодаря мячам Каземиро и Лукаса Васкеса.

«Реал» продолжает удерживать на расстоянии в 9 очков по потерянным баллам от «Барселоны», которой еще предстоит попробовать взять три очка в воскресном матче с «Леванте».