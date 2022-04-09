«Реал» уверенно переиграл «Хетафе»

Мадридский «Реал» взял реванш за гостевое поражение в первом круге от «Хетафе», выиграв со счетом 2:0 в домашней игре. Это получилось благодаря мячам Каземиро и Лукаса Васкеса.
«Реал» продолжает удерживать на расстоянии в 9 очков по потерянным баллам от «Барселоны», которой еще предстоит попробовать взять три очка в воскресном матче с «Леванте».
Протокол игры
|(1:0) Каземиро Карлос38'
|(2:0) Васкес Лукас68'
Куртуа Тибо•Васкес Лукас•Милитао Эдер•Алаба Давид 86' (Начо Фернандес ( 86') •Марсело Виера•Вальверде Федерико • 45'Каземиро Карлос 44' 75' (Себальос Дани ( 75') •Камавинга Эдуардо•Родриго•Бензема Карим 74' (Бэйл Гарет ( 74') •Винисиус Жуниор 83' (Асенсио Марко ( 83')
Сория Давид•Дамиан Суарес•Дьене Даконам • 79'Митрович Стефан•Куэнка Хорхе 82' (Кабако Эрик ( 82') •Оливера Матиас • 76'Максимович Неманья 86' (Йокушлу Окай ( 86') •Вильяр Гонсало 74' (Флорентину ( 74') •Аленья Карлес 46' (Оскар Родригес ( 46') •Унал Энес•Майораль Борха 46' (Рамирес Сандро ( 46')
09 апреля. Стадион "Сантьяго Бернабеу" (Мадрид).