Анчелотти похвалил своих игроков

Мадридский «Реал» одержал победу в матче тридцать первого тура чемпионата Испании, забив два безответных мяча в ворота «Хетафе». Карло Анчелотти. главный тренер «сливочных», увидел в этом успехе знак того, что его команда возвращается на привычные позиции победителя после того, как недавно она была унижена «Барселоной».

- Мы хорошо контролировали игру. У нас получилось не запаниковать после того, как проиграли «Барселоне». Беспокойство было, после матча Лиги чемпионов, но игроки, которые обычно начинают матч на скамейке запасных, не подвели, - заявил Анчелотти, слова которого приводит Marca.