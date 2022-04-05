Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» «прощупывает» Гнабри

05 Апреля 2022 • 06:03 Комментировать
Реал Мадрид
...
Хетафе
1.38 4.60 9.00
09.04 22:00

Атакующий полузащитник «Баварии» Серж Гнабри интересен многим европейским клубам, а теперь в этот список входит и мадридский «Реал». В этом году Гнабри отлично показывает себя, забив уже четырнадцать голов. Его контракт истекает в 2023-м году и «Бавария» пытается продлить контракт с 26-летним игроком, но его запросы вселяют уныние в руководство мюнхенцев - Гнабри хочет получать девять миллионов евро ежегодно.

Гнабри очень дружен с Давидом Алабой, который выступает за «Реал», и это важный фактор, который способствует контактам с «Реалом», уточняет Goal. Его трансферная стоимость - 60 миллионов евро, но, возможно, «Бавария» пойдет на уступки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Серж Гнабри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД ХЕТАФЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Апреля
06:03 · Германия. Бундеслига
«Реал» «прощупывает» Гнабри
04 Апреля
23:00 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» постарается продать Джана летом
19:18 · Германия. Бундеслига
«Бавария» теряет Толиссо на месяц
15:55 · Германия. Бундеслига
«Ливерпуль»,«Бавария» и «Ювентус» следят за ситуацией с Гнабри
13:41 · Англия. Премьер-лига
«Унион Берлин»: «30 миллионов за Авонийи – очень хорошие деньги»
13:18 · Германия. Бундеслига
«Барселона» готова предложить «Баварии» Деста за Левандовски
12:31 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн не сомневается в том, что Гнабри продлит контракт с «Баварией»
08:50 · Англия. Премьер-лига
Лено отклонил предложение «Ньюкасла»
03 Апреля
20:27 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» и «Майнц» обменялись голами и не выявили победителя
18:27 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» разгромил «Вольфсбург» и отодвинулся от зоны вылета
15:00 · Германия. Бундеслига
Ройс сыграл свой 350-й матч в футболке дортмундской «Боруссии»
13:02 · Германия. Бундеслига
Бывший футболист «Баварии» считает, что мюнхенцы должны быть наказаны за 12 игроков в матче с «Фрайбургом»
12:08 · Германия. Бундеслига
Тедеско признался, что на тренировках иногда дразнит Лаймера
09:17 · Германия. Бундеслига
«Лейпциг» при Тедеско не проигрывает в 10 матчах кряду
02 Апреля
21:26 · Германия. Бундеслига
Тедеско добрался с «РБ Лейпциг» до зоны Лиги чемпионов 1
Все новости
Рекомендуем