«Реал» «прощупывает» Гнабри

Атакующий полузащитник «Баварии» Серж Гнабри интересен многим европейским клубам, а теперь в этот список входит и мадридский «Реал». В этом году Гнабри отлично показывает себя, забив уже четырнадцать голов. Его контракт истекает в 2023-м году и «Бавария» пытается продлить контракт с 26-летним игроком, но его запросы вселяют уныние в руководство мюнхенцев - Гнабри хочет получать девять миллионов евро ежегодно.

Гнабри очень дружен с Давидом Алабой, который выступает за «Реал», и это важный фактор, который способствует контактам с «Реалом», уточняет Goal. Его трансферная стоимость - 60 миллионов евро, но, возможно, «Бавария» пойдет на уступки.