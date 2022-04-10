Марсело заступился за Бэйла, которого освистали фанаты «Реала»

Опытный бразильский защитник «Реала» Марсело заступился за своего одноклубника Гарета Бэйла, которого фанаты мадридской команды освистали во время матча с «Хетафе».

Марсело сказал, что ему было неприятно слышать свист в адрес валлийского полузащитника. Бразилец отметил, что сейчас очень важно объединиться и попытаться быть спокойными для того, чтобы удачно провести концовку этого сезона.

Напомним, что болельщики «Реала» освистали Бэйла, который вышел на поле в концовке матча с «Хетафе». Напомним, что «королевский клуб» в итоге одержал победу со счётом 2:0.