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Марсело заступился за Бэйла, которого освистали фанаты «Реала»

10 Апреля 2022 • 10:39 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Хетафе
окончен

Опытный бразильский защитник «Реала» Марсело заступился за своего одноклубника Гарета Бэйла, которого фанаты мадридской команды освистали во время матча с «Хетафе».

Марсело сказал, что ему было неприятно слышать свист в адрес валлийского полузащитника. Бразилец отметил, что сейчас очень важно объединиться и попытаться быть спокойными для того, чтобы удачно провести концовку этого сезона.

Напомним, что болельщики «Реала» освистали Бэйла, который вышел на поле в концовке матча с «Хетафе». Напомним, что «королевский клуб» в итоге одержал победу со счётом 2:0.

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