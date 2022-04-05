Источник: в борьбу за Мбаппе вступил таинственный третий клуб

По сведениям источника, нападающий Килиан Мбаппе может продолжить карьеру не в «Реале» и не в «ПСЖ».

Считалось, что у 23-летнего француза есть только два варианта на ближайшее будущее – либо продолжить выступления в «Пари Сен-Жермен», подписав новый контракт, либо перейти в мадридский «Реал» свободным агентом.

Как сообщает RMC Sport, в дело вступил третий клуб – и это не «Барселона», у которой в настоящий момент попросту нет шансов подписать столь дорогостоящего игрока. Кто именно намерен побороться за Мбаппе с «Реалом» и «ПСЖ» – пока не уточняется.