Винисиус начал переговоры с «Реалом» о продлении контракта

Нападающий «Реала» Жуниор Винисиус начал вести предварительные переговоры по продлению контакта с «королевским клубом», сообщил инсайдер Николо Скира.

По данным источника, речь идет о контракте сроком до 2027 года. Президент «сливочных» Флорентино Перес считает бразильца одним из ключевых игроков и боссы «Реала» уверены, что закроют сделку в ближайшие дни.

21-летний Винисиус в текущем сезоне сыграл 28 матчей в Ла Лиге, забил 14 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока на трансферном рынке в 100 млн евро.