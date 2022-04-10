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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фанаты «Реала» освистали Бэйла

10 Апреля 2022 • 08:23 Комментировать
Реал Мадрид
2:0
Хетафе
окончен

Болельщики мадридского «Реала» освистали валлийского полузащитника Гарета Бэйла, который появился на поле в матче с «Хетафе».

Валлийский футболист вышел на замену за пятнадцать минут до финального свистка. Фанаты «королевского клуба» освистали Гарета, который последний раз играл на «Сантьяго Бернабеу» в июне 2020 года. Стоит отметить, что «Реал» в итоге одержал победу со счётом 2:0.

В этом сезоне Гарет Бэйл провёл в испанском чемпионате в составе «Реала» лишь пять матчей и отметился одним забитым мячом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гарет Бэйл Ла Лига
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