Фанаты «Реала» освистали Бэйла

Болельщики мадридского «Реала» освистали валлийского полузащитника Гарета Бэйла, который появился на поле в матче с «Хетафе».

Валлийский футболист вышел на замену за пятнадцать минут до финального свистка. Фанаты «королевского клуба» освистали Гарета, который последний раз играл на «Сантьяго Бернабеу» в июне 2020 года. Стоит отметить, что «Реал» в итоге одержал победу со счётом 2:0.

В этом сезоне Гарет Бэйл провёл в испанском чемпионате в составе «Реала» лишь пять матчей и отметился одним забитым мячом.